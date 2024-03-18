أعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة حمص بشار العبدالله أن لجنة المحروقات في المحافظة قررت تخفيض كمية الوقود المخصصة للسيارات العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية للمحافظة.



وبين العبدالله لموقع «الوطن» أن ذلك جاء نتيجة لتخفيض عدد طلبات المحروقات المخصصة لمحافظة حمص، حيث تم تخفيض مخصصات السيارات التي تقطع مسافة أكثر من 18 كم في الرحلة الواحدة إلى 20 لترا من المازوت أما السيارات التي تقطع مسافة أقل من 18 كم فتم تخفيض كميتها إلى 15 لترا فقط.



أما بالنسبة للخطوط الخارجية، فقررت اللجنة تخفيض عدد رحلات الخطوط التي عدد رحلاتها يتراوح بين 4-6 إلى رحلة واحدة فقط، في حين تم تخفيض رحلتين يوميا من الخطوط التي عدد رحلاتها أكثر من 6 رحلات، بينما لم يطرأ أي تخفيض على الخطوط التي عدد رحلاتها بين1-3 رحلات.



وأشار العبدالله إلى أن النسبة المخصصة لقطاع النقل من عدد الطلبات المخصصة من المحروقات لحمص هي 19% فقط وهي غير كافية لتغطية كامل خطوط المحافظة التي تتميز باتساع مساحتها الجغرافية وطول مسافة خطوطها مؤكدا أنه تمت مخاطبة لجنة الخدمات والبنى التحتية الوزارية لرفع هذه النسبة إلى 33% أسوة ببعض المحافظات الأصغر من حيث المساحة الجغرافية.