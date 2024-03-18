

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس أمس إلى «اتفاق حول الرهائن وإلى وقف دائم لإطلاق النار» في قطاع غزة، في حين أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا عزمه على «القضاء» على حركة حماس.



وقال المستشار الألماني عقب اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس إنه «يجب التوصل إلى اتفاق حول الرهائن وإلى وقف دائم لإطلاق النار»، مؤكدا أنه يتفهم «عائلات الرهائن التي تقول إن الوقت حان للتوصل إلى اتفاق»، بعد أكثر من 5 أشهر من الحرب.



وفي حين أكد شولتس مجددا «دعم ألمانيا الثابت» لإسرائيل و«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، قال إنه «أعرب عن قلقه» لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن عدد الضحايا المدنيين «المرتفع جدا» ومسار الحرب.



وأضاف شولتس: «لا يمكننا أن نبقى هنا من دون القيام بشيء ونشاهد الفلسطينيين وهم يواجهون خطر المجاعة»، داعيا إلى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو «عاجل وضخم».



كما كرر دعم ألمانيا لحل الدولتين في إطار الرؤية لمرحلة بعد الحرب.



وأكد نتنياهو من جهته أن «إسرائيل ستبذل قصارى جهدها لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين وزيادة إرسال المساعدات إلى أقصى حد».



لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي شدد على أنه لن يقبل باتفاق في شأن غزة «يضعف» إسرائيل.



وقال نتنياهو إن أي اتفاق سلام محتمل: «يضعف إسرائيل ويجعلها غير قادرة على الدفاع عن نفسها» سيكون خطوة «إلى الوراء وليس إلى الأمام» في مسار السلام.



وأضاف: «لا يمكننا تحقيق السلام مع حماس، ويجب القضاء عليها»، واصفا الحركة الإسلامية الفلسطينية بأنها «منظمة ترتكب إبادة».

أكد نتنياهو الذي يكرر منذ أيام أن إسرائيل ستشن هجوما على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، أنه سيتم إجلاء السكان المدنيين مسبقا.

وقال إن شن عملية في رفح «ليس أمرا سنفعله تاركين السكان محاصرين فيها، بل في الواقع سنفعل العكس»، في وقت يخشى المجتمع الدولي احتمال وقوع مثل هذا الهجوم على المدينة، حيث يتجمع نحو 1.5 مليون فلسطيني، حسب الأمم المتحدة.