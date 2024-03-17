أنقذ مانشستر يونايتد موسمه وأوقف حلم ليڤربول بتحقيق الرباعية في الموسم الأخير لمدربه الألماني يورغن كلوب، وتأهل إلى نصف نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم بعدما قلب الطاولة على ضيفه 4-3 بعد التمديد في المباراة التي جرت اليوم الأحد، مرافقا تشلسي الذي تفادى فخ ضيفه ليستر سيتي من تشامبيونشيب وتغلب عليه 4-2.



وبعدما تقدم أولا عبر الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي (10)، وجد يونايتد نفسه متأخرا بهدفين عبر الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (44) والمصري محمد صلاح (45+2)، لكن البرازيلي أنتوني أنقذه بهدف متأخر (87).



وتأخر يونايتد مرة ثانية بهدف البديل هارفي إيليوت (105) وكان في طريقه إلى توديع المسابقة، إلا أن ماركوس راشفورد سجل له التعادل (112) قبل أن يخطف البديل العاجي أماد ديالو الرابع والتأهل (120+1).



وكان ليڤربول يمني النفس بتحقيق الرباعية هذا الموسم بعد أن أحرز كأس الرابطة في فبراير الماضي، وبلغ الخميس الماضي الدور ربع النهائي لمسابقة «يوروبا ليغ»، في الوقت الذي يقاتل فيه على لقب الدوري أيضا في منافسة شرسة مع أرسنال ومانشستر سيتي، حيث يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف النادي اللندني ونقطة أمام بطل الموسم الماضي.



وفي قرعة الدور نصف النهائي سيلتقي مانشستر سيتي مع تشيلسي، ومانشستر يونايتد مع كوفينتري.