

حصد فلاديمير بوتين أمس نحو 87% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية وفق ما أظهرت النتائج الأولية.



تم الإعلان عن هذه النتيجة على شاشة التلفزيون الحكومي بعد استطلاع أجراه معهد فتسيوم الرسمي.



وبحسب اللجنة الانتخابية الروسية، فقد حصل بوتين على 87.47% من الأصوات بعد عمليات فرز في 36.3% من مكاتب الاقتراع. وهي نسبة قياسية بعد حصوله على ما بين 64 و68% من الأصوات في الانتخابات السابقة.



وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية ايلا بامفيلوفا «لقد اختارت روسيا»، معلنة نسبة مشاركة قياسية بلغت 74.22%.



وكانت السلطات قد شددت على ضرورة أن يكون الشعب الروسي «متحدا» خلف زعيمه، وصورت النزاع الأوكراني على أنه من تدبير الغرب لتدمير روسيا.



وأشاد الرئيس الروسي السابق ديمتري مدڤيديڤ بـ «الانتصار الرائع» الذي حققه بوتين.



من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن الناخبين الذين توجهوا بأعداد كبيرة إلى السفارات، كما كان الحال في باريس ولندن وبرلين، ليسوا من أنصار المعارضة.



وقالت ماريا زاخاروفا على تلغرام: «لقد جاءوا للتصويت، منتهزين الفرصة التي قدمتها لهم بلادهم روسيا على الرغم من كل التهديدات من الغرب».