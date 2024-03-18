عبدالكريم أحمد

قررت المحكمة الإدارية اليوم حجز الشق المستعجل في دعوى شطب المرشح مرزوق الخليفة للحكم بعد غد الأربعاء، وبدعاوى المرشحين مرزوق الحبيني وجابر المحيلبي وأحمد مطيع للحكم الخميس المقبل 21 مارس الجاري.



ويطالب الشق المستعجل في هذه الدعاوى بصفة مستعجلة بتمكين المدعين من خوض الانتخابات لحين الفصل بالموضوع الذي يطالب بإلغاء قرار وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الانتخابات باستبعادهم من سجلات المرشحين وحرمانهم من خوض العملية الانتخابية.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات قد قررت شطب 14 مرشحا بذريعة وجود موانع قانونية تحول دون خوضهم الانتخابات بالاستناد إلى قانون الانتخاب، بينهم نواب سابقون مدانون بأحكام نهائية بجريمة الاشتراك في انتخابات فرعية.