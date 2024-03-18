اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، 19 مشروعا متعلقا ببرنامج عمل الحكومة ضمن محوري (رأس المال البشري) و (الاقتصادي والمالي) وذلك التزاما بتقديم المشاريع التربوية والتعليمية والاقتصادية.

وأوضح الوزير العدواني في تصريح صحافي اليوم الاثنين، أن بناء رأس المال البشري وإصلاح منظومة التعليم والاستدامة المالية من أولويات برنامج عمل الوزارة والجهات التابعة لها مؤكدا عزمه على تحقيق رؤية سمو أمير البلاد في تطوير التعليم في البلاد والاستثمار بأبناء الوطن بدعم وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء لبناء جيل قادر على المشاركة في دفع عجلة التنمية في البلاد.

وذكر أنه تم التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية وحثهم على متابعة المشاريع وفق النظم المعدة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وتنفيذها على أرض الواقع طبقا للبرنامج الزمني المحدد لها في برنامج الحكومة.

وأشار العدواني أن المشاريع المدرجة في برنامج عمل الحكومة لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضمنت 18 مشروعا مقسمين على برنامجين أساسيين تحت محور الرأس المال البشري بواقع 12 مشروعا تحت برنامج إصلاح المنظومة التعليمية وستة مشاريع تحت برنامج تعزيز الابتكار والبحث العلمي والتطوير إضافة إلى مشروع مدرج تحت محور الاقتصادي والمالي برنامج الاستدامة المالية.

وبين أن المشاريع تعنى بها ثماني جهات تابعة للوزير وهي موزعة بواقع أربعة مشاريع لوزارة التربية تتلخص في مشروع حوكمة الجهاز الإداري في النظام التعليمي وتدشين منصة التعليم الإلكتروني لكافة المراحل الدراسية الأساسية لتنويع مصادر التعليم الذاتي وتنفيذ برنامج مسارات الحياة المهنية في التعليم الثانوي لضمان تنوع المخرجات التعليمية بما يخدم سوق العمل واحتياجاته.

ولفت إلى أنه تم اعتماد إطار عام للمناهج الدراسية في مراحل التعليم لرفع مستوى المناهج التعليمية وضمان استقرارها بالإضافة إلى مشروع بوابة القبول المركزي لوزارة التعليم العالي ومشروع حزمة الاختبارات الوطنية الموحدة للقبول الجامعي للمركز الوطني لتطويرالتعليم.

وعلى صعيد المشاريع المتعلقة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قال الوزير العدواني إنها تتلخص في مشروعين هما مشروع فروع وكليات للهيئة العامة في منطقة صباح الأحمد ومشروع توسعة قسم الهندسة الكيميائية بكلية الدراسات التكنولوجية.

وحول مشاريع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم أوضح الوزير وجود ثلاثة مشاريع للجهاز وهي مشروع الإطار العام الوطني للمؤهلات العلمية ومشروع تدشين لائحة تصنيف عام للمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي المحلية وبرامجها المختلفة ومشروع الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي.

ونوه إلى أن هناك مشروعين لجامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم وهما تطبيق منظومة الاعتماد الأكاديمي لكافة البرامج في جامعة الكويت إلى جانب مشروع (واحة الأبحاث) أما على صعيد جامعة عبدالله السالم سيتم إطلاق ثلاثة مراكز بحثية للجامعة بالإضافة إلى إطلاق برامج الدراسة العليا في عدة تخصصات.

وعن معهد الأبحاث العلمية أكد الوزير أنه تم إدخال ثلاثة مشاريع وهي مشروع إنشاء مزرعة اقتصادية مستدامة باستخدام التقنيات الحديثة وتطوير نموذج للانتاج الاقتصادي لأنواع بحرية متعددة من الأسماك وتطوير شبكة المختبرات الوطنية.

وأضاف العدواني انه تم اعتماد إدراج مشروع تعزيز الاستثمارات والإيرادات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحت محور الاقتصادي والمالي ضمن برنامج استدامة المالية العامة سعيا للوصول إلى الاستدامة المالية عبر خلق الفرص الاستثمارية سواء على المدى القصير أو الطويل.