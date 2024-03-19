عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصدد قيامها بالتسليم الابتدائي لعدد 3 مبان لفروع غاز في مدينة المطلاع خلال شهر مارس الجاري.



وأضافت المصادر أن فروع الغاز الثلاثة كائنة بقطعة 2 في الضواحي N9 وN10 وN11 ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال فروع الغاز بالضواحي الثلاث في مشروع مدينة المطلاع السكنية.



وأوضحت المصادر أن التسليم الابتدائي يقتضي تشكيل لجنة مكونة من جهات مختصة وتقوم بالمعاينة الموقعية لأعمال المشروع بهدف التسليم الابتدائي، على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى قياديي المؤسسة لاعتماده.



وكانت «السكنية» أعلنت مؤخرا عن مبان عامة منجزة في مدينة المطلاع، والتي تم الانتهاء من تنفيذها وعددها 113 مبنى.