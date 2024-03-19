شدد مرشح الدائرة الأولى فخري هاشم سيد فخري السيد رجب على ضرورة تطوير أداء العمل البرلماني، واصفا أداءه سابقا بالباهت، ولابد من تطويره حيث إنه لم يرق إلى تطلعات المواطن الكويتي في الفترة الماضية، مؤكدا أن على الشعب الكويتي أن يحسن الاختيار، وينتقي من يمثل الأمة، لا من يمثل عليها، على حد تعبيره.



ورفض تغليب المصلحة الفردية، مشيرا إلى صراعات بين الحكومة والمجلس ودخولهما في دوامة أدت إلى تدهور الكويت في شتى المجالات، مؤكدا أن تراجع الكويت في مجالات التعليم والصحة وخدمات الطرق والخدمات العامة ما هو إلا نتيجة طبيعية لعدم التناغم والانسجام بين المجلس والحكومة.



وأوضح السيد رجب أن تعاقب حل المجالس والحكومات على حد سواء في فترات قصيرة يؤدي إلى عرقلة حركة الإصلاح، ويوقف حال العباد والبلاد، فلا يمكن لحكومة عمرها أقل من عام أن تكون حكومة بناء وعمران وإصلاح وازدهار، بل على العكس تماما، مضيفا أنه لا يغفل دور المجلس في الرقابة والمحاسبة على أداء الحكومة، ولكن ضمن الأطر الدستورية.



وختم السيد رجب قائلا: «احترام الدستور والذود عن مبادئه مطلب شخصي وشعبي، كما أن تطبيق القانون بعدل على الجميع واجب وطني أكده صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بتوجيهاته السامية بتطبيق القانون على القوي قبل الضعيف، وعلينا أن ننبذ الخلافات الشخصية، ونشجع الشباب وننهض بالوضع الاقتصادي ونعطي المتقاعدين حقوقهم ونرتقي بالمنظومة الصحية والتعليمية والخدمية للوصول بالكويت إلى مصاف الدول العالمية المتقدمة.