

منذ نشأتها قبل أربعة عقود، وفي إطار رؤية استراتيجية واعية لترسيخ المفاهيم الإسلامية الوسطية، تنشط الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في مجال خدمة كتاب الله عبر رعايتها لمراكز وحلقات ومبادرات تخريج طلبة العلم والأئمة، الذين يجيدون تلاوة القرآن الكريم وتجويده وترتيله وحفظه والإمامة به في الصلوات وتعليمه للنشء.

وتنوعت جهود الهيئة خلال الفترة من 2019 ـ 2023، بين برامج تحفيظ القرآن الكريم والتعريف بالثقافة الإسلامية الوسطية، واستهدفت الطلبة والأئمة وعامة الناس في عدة دول وأنشأت الهيئة 18 مركزا ودار قرآن لتحفيظ القرآن الكريم في 7 دول، هي الولايات المتحدة وتشاد وسورية وإندونيسيا والهند ولبنان وموريتانيا، بالتعاون مع 12 جهة شريكة بتكلفة 355.163 دينارا كويتيا، وطاقة استيعابية تصل إلى 11168 حافظا ودارسا.

وفي مجال كفالات تعليم القرآن الكريم، رعت الهيئة 18087 حافظا للقرآن الكريم، بتكلفة وصلت إلى 870.717 دينارا كويتيا، شملت رواتب وتكاليف تأهيل 712 معلم قرآن وبرامج تربوية مصاحبة، وذلك في 19 دولة من خلال 40 جمعية ومؤسسة. ووزعت نحو 84305 نسخ من القرآن الكريم وترجماته بتكلفة 73576 دينارا كويتيا، في 6 دول افريقية، وآسيوية، وأوروبية، وعربية.