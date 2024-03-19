

بفرح متلألئ وتصميم مميز، وبشغف يعكس الفخامة والعناية بأدق التفاصيل، استقبلت الخيمة الماسية لفندق سانت ريجيس شهر رمضان الفضيل، لتضفي بهجة على لقاءات الأهل والأصدقاء، فتزايد وهج تألق الخيمة الرمضانية في حضور روادها، وفرحتهم بطابعها الفريد وألوانها الزاهية المستوحاة من أصالة الكويت بزرقة بحرها وألوان رمالها الذهبية، إلى جانب خدمة الضيافة المميزة والتقاليد العربية الأصيلة.



وبإبداع فريق العمل المتميز، الذي يتمثل بحضور الطهاة الحائزين جوائز عالمية، ليقدموا كل ما لذ وطاب لموائد الإفطار والغبقة والسحور وقوائم الطعام التي تحاكي جميع الأذواق من أنواع متعددة من الحساء وأصناف المازة الباردة والساخنة، إلى جانب ركني السلطة والسوشي والأطباق الرئيسية التي تتنوع خلال أيام الشهر الكريم من البوفيه العامر بأطايب الطعام ومحطات الطهي الحي المخصصة والمتنوعة بأصناف من الشاورما والمعجنات والأطباق الإيطالية كالباستا والبيتزا بالاضافة الى المأكولات العربية والكويتية التقليدية بالشهر الكريم مع مجموعة واسعة من المأكولات البحرية وأجود أنواع الربيان المحضر أمامكم.



ولمحبي الحلوى، سيجدون الكثير للاستمتاع به في بوفيه الحلويات، والذي يتضمن تشكيلة من الحلويات العربية التي تحضر أمام الضيوف كالقطايف بالاضافة الى المشروبات الرمضانية التقليدية بما فيها الجلاب والتمر هندي والعرق سوس.



ولمحبي قضاء أوقات مميزة على الغبقة والسحور، تستقبلكم الخيمة الماسية او الجلسات الخارجية على المسبح من الساعة العاشرة مساء حتى ساعة متأخرة لتقدم افضل الخيارات واشهر المأكولات الرمضانية مع أنغام العزف الشرقي على العود والذي يجعل هذه الأيام المميزة أكثر ألفة تجمع من خلالها الأهل والأصدقاء.