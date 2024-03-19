أعلن الجيش الأردني، أن أنظمة رادار الدفاع الجوي رصدت تحركات جوية مريبة غير معروفة المصدر على الحدود مع سورية. وذكر الجيش في بيان، أن «طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني تحركت استجابة لإنذار من أجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر».



وأضاف البيان أن سربا من القوات الجوية حلق للتأكد من سلامة الأجواء الأردنية وعدم وجود تهديد، ولم يذكر مصدر التحركات المذكورة.



وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، دعا الجيش الأردني «المواطنين إلى عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة».



وقبيل صدور بيان الجيش، تداولت حسابات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي سماع أصوات طيران حربي شمالي المملكة، فيما قالت وسائل إعلام سورية مقربة من السلطة إنها غارات على أوكار لتجار مخدرات.



وكان انفجار عنيف هز ريف درعا الشرقي جنوب سورية بالتزامن مع تحليق الطائرات الحربية على الحدود، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وفي يناير الماضي قتل 3 جنود أميركيين وأصيب نحو 34 بعد هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أميركية في الأردن قالت واشنطن إنه مرتبط بجماعات مسلحة متحالفة مع إيران.



وطلب الأردن منظومات باتريوت للدفاع الجوي من الولايات المتحدة، قائلا إنه يخشى الوقوع في مرمى النيران إذا أدت الحرب في غزة إلى جذب إيران والجماعات المتحالفة معها في المنطقة إلى حدود المملكة.