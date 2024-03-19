

القاهرة ـ ناهد إمام



قدّم رئيس القطاع الديني سابقا بوزارة الأوقاف ومستشار حزب مستقبل وطن الشيخ د.جابر طايع التهنئة للمصريين في الداخل والخارج بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدا انه ينبغي استقبال الشهر بالبعد عن المشاحنات وأسبابها، وبالإصلاح بين الناس، فإن أجر ذلك عند الله تعالى من أعظم الأجور.



وقال الشيخ طايع، خلال لقاء مع «الأنباء»، ان الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الخارجية ومنها استثمارات المصريين بالخارج، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف أن مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطرق مهدت لاستقطاب استثمارات خارجية ضخمة ومنها الشراكة الاستثمارية الضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة، والتي تعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، مؤكدا أن المشروع يعد نقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد الوطني على كل المستويات في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية.



وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة يضع محافظة مطروح على خريطة السياحة العالمية كما أنه يسهم في توفير ملايين فرص العمل للشباب المصري.



وأوضح جابر طايع أهمية إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج التي تضم عددا من رجال الأعمال المغتربين، والتي سيكون مقرها في مصر، حيث ستشهد الاستثمار في العديد من المجالات المهمة بمصر مثل السياحة وإنتاج مكونات خاصة بالتكنولوجيا والاتصالات، وقطاع الزراعة وتصدير واستيراد المنتجات المصرية.



وأكد أن الوطنية الحقيقية هي عطاء وانتماء وليست مجرد ادعاء، مشيدا بجهود المصريين بالخارج كسفراء لمصر وهو يمثل دورا مهما لا يقل عن توجيه المدخرات في مشروعات داخل الدولة.