



وجبات لذيذة تساعد في حماية بطانة القولون



كشفت اخصائية تغذية عن وجبات غنية بالألياف يمكن أن تغذي البكتيريا «الجيدة» في الأمعاء التي تحمي بطانة القولون. وقالت الطبيبة ميريدي بيردي، إن وعاء من دقيق الشوفان مع التوت والمكسرات والبذور يعد خيارا قويا للحماية من السرطان. وتوفر المكسرات والبذور أليافا إضافية، بينما يعتقد أن التوت له خصائص وقائية من السرطان بسبب مضادات الأكسدة الموجودة فيه.



واقترحت بيردي وجبة صغيرة نموذجية تتكون من 40 غراما من الشوفان مع 300 مل من الحليب وحفنة من التوت وملعقة كبيرة من المكسرات المشكلة المفرومة (مثل اللوز أو الجوز) وملعقة كبيرة من البذور المختلطة (مثل بذور الشيا أو بذور الكتان أو بذور اليقطين).



وقالت اخصائية التغذية إنه يمكن تناول الزبادي مع الفاكهة حيث يحتوي الزبادي على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم والبروبيوتك، ما يساعد على تغذية بكتيريا الأمعاء «الجيدة».



كما تقترح بيردي تناول الخضار المشوية مع جبن الحلوم كخيار صحي آخر، بالإضافة إلى البيض والأفوكادو. وتوصي بملعقة كبيرة من زيت الزيتون، و30 غراما من جبنة الحلوم وحفنة من الطماطم الكرزية والفطر والسبانخ الطازجة.

المصدر: «ديلي ميل»

