

تختتم اليوم الثلاثاء بطولة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الرمضانية الثالثة لكرة القدم بإقامة المباراة النهائية.



وانطلقت البطولة التي خصصت لها اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى أمس الأول على ملاعب هيئة الرياضة في منطقة مشرف وسط حضور جماهيري ومشاركة فاقت التوقعات، تقدمهم رئيس الاتحاد م.بدر السلمان وأمين السر م.حمود الزعبي وأمين الصندوق د.م.عادل المشري ومدير عام الاتحاد م.عقيل مراد وأعضاء اللجان العاملة.



وشهد اليوم الأول من البطولة 16 مباراة بنظام خروج المغلوب، حيث فاز «دار مستشارو الخليج» 1-0 على «دار اس اس اتش 1»، وفوز «مكتب انفرا» 2-0 على «دار المكتب العربي 2»، و«دار المشاريع 2» 2-0 على «دار النبهان»، و«دار نزار العنجري» 4-0 على «مكتب اسامة الصدي 2»، و«دار اس اس اتش 2» 1-0 على «جمعية المهندسين الكويتية»، و«مكتب مريم بشارة» بركلات الترجيح على «مكتب عادل بهبهاني»، و«مكتب اسامة الصدي 1» بركلات الترجيح على «دار التراث»، و«دار السور 3«» 2-0 على «دار عوهه 4».

كما تغلب «دار المشاريع 1» على «دار السور 1» بنتيجة 2-0، و«دار عوهه 1» 4-0 على «مكتب التناغم المعماري»، و«دار عوهه 3» 2-1 على «دار المكتب العربي 1»، و«دار السور 2» بركلات الترجيح على «دار عوهه 2»، و«دار آي جي» بركلات الترجيح على «دار المشاريع 3»، و«مكتب الابداع الهندسي» 1-0 على «مكتب الحميضي»، و«مكتب دار المشاريع 4» بنتيجة 2-0 على «دار كيو انترناشيونال»، و«دار نزار العنجري 2» بنتيجة 2-1 على «دار مركز طاهر».