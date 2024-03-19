

يعقوب العوضي



تتواصل منافسات الدوري العام لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم التي تشهد اليوم مباراتين، إذ يلتقي في الأولى الفحيحيل برصيده 4 نقاط مع اليرموك بـ 3 نقاط في الـ 8.00 مساء، بينما يتواجه في الثانية القادسية برصيد 3 نقاط مع الساحل بلا رصيد في الـ 10.00 مساء.



ويسلط الضوء على المباراة الأولى نظرا لتقارب الفريقين بالأرقام من ناحية الترتيب والنقاط والمستوى على أرضية الملعب من ناحية الأداء الفردي والجماعي، إذ يبحث الفحيحيل بقيادة المدرب محمد مسعودان عن نقطتين تضمنان له الاستمرارية في المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز. بالمقابل، فإن مدرب اليرموك خالد الملا والضليع في كرة اليد الكويتية، ومساعده أسامة الفيلكاوي يبحثان أيضا عن تحسين الترتيب والبقاء ضمن دائرة المنافسة.