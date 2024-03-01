«يكتشف الغربيون يومياً طعاماً ينبغي حظره»

أتسوكو أوكاتسوكا، الممثلة الكوميدية التايوانية، تمزح بشأن انشغال الغربيين بتدقيق الأطعمة التي يتناولونها. وتضيف: في كل يوم يخرج الغربيون بجديد حيث يتضح لهم أن السكر سام أوالأرز غير صحي أو الفول السوداني يسبب الحساسية، والقائمة لا تتوقف عن التطور.