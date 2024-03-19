

قال تعالى: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) البقرة 186.



وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يدعو الله ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما يدفع عنه من السوء مثلها» قال: إذا نكثر. قال: «الله أكثر».



مما لا شك فيه أن للدعاء أثرا عظيما في طمأنينة القلب وانشراح الصدر والشعور بالسعادة وكذلك له فوائد عظيمة، فهو عبادة ونعمة جليلة امتن الله بها على عباده وله مكانة عالية في الإسلام، فكل الناس بحاجة إلى الدعاء ومن تتمة نعمته هذه أن الله يحب من العبد أن يسأله.



قال ابن القيم: «الله سبحانه كلما سألته كنت أقرب إليه وأحب وكلما ألححت عليه في الدعاء أحبك، ومن لم يسأله يغضب عليه».



قال الناظم:



لا تسألن من ابن آدم حاجة



وسل الذي أبوابه لا تحجب



الله يغضب إن تركت سؤاله



وبني آدم حين يسأل يغضب



وثمرة الدعاء مضمونة إذا خلا من الموانع، وإن للدعاء مع الصوم مزية لا توجد عندما يكون العبد مفطرا، وللدعاء أوقات حري أن يجاب فيها، وهي: أثناء السجود، وبين الأذان والإقامة، وفي الثلث الأخير من الليل. وللدعاء تأثير في دفع المكاره، وله شروط مرعية:



التضرع والخوف والرجاء والمداومة على الطاعة والخشوع وأكل الحلال.



ومن آدابه استهلاله بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والإخلاص والإلحاح وعدم الاستعجال والتوسل بأسمائه الحسنى أو بعمل صالح قام به الداعي وألا يدعو الداعي بإثم أو قطيعة رحم.



وليحرص العبد على أن يدعو ربه باسمه الأعظم، فالدعاء يدفع المكروه.



قال ابن قيم الجوزية: «الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه، وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره، إما لضعفه في نفسه، بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم والذنوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها»، فلا تترك يا عبدالله الدعاء.



حتى وإن بدت السماء بعيدة



إن الذي فوق السماء قريب



فارفع يديك إلى الإله مناجيا



إن الجروح مع الدعاء تطيب