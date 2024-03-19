هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي القرين على نظيره الصليبخات 77-67 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، ضمن منافسات الجولة الرابعة لتحديد مراكز دوري الدرجة الأولى، ليرفع الفائز رصيده إلى 7 نقاط، فيما وصل الخاسر إلى النقطة الـ 5.



وفي مواجهة أخرى على الصالة ذاتها، تفوق النصر على نظيره اليرموك 102-93، ليصل «العنابي» إلى النقطة الـ 6، فيما وصل «أبناء مشرف» إلى النقطة الـ 3 من ثلاث هزائم.



وقد جاءت مواجهة القرين والصليبخات متكافئة الأداء، متوسطة المستوى، تمكن خلالها لاعبو القرين من تسجيل أفضلية نسبية في الربعين الثالث والرابع، ليخرجوا فائزين بفارق 10 نقاط.