القاهرة ـ محمد سامي



انتظم لاعب وسط الوكرة القطري حمدي فتحي ومهاجم الخليج السعودي محمد شريف أمس في تدريبات منتخب مصر بمعسكره المغلق في إحدى فنادق القاهرة، حيث يستعد «الفراعنة» لخوض بطولة «كأس العاصمة الإدارية الجديدة» بمواجهة منتخب نيوزيلندا الجمعة المقبل قبل ملاقاة تونس أو كرواتيا أحد يومي 25 أو 26 الجاري.



وكشف مدير المنتخب إبراهيم حسن عن ترقب وصول الثلاثي المحترف مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد وجناح طرابزون سبور التركي محمود حسن تريزيغيه ومهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش.



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تقدم بطلب لمسؤولي شركة «تذكرتي» لخفض أسعار تذاكر مباريات البطولة من أجل تسهيل حضور الجماهير.



من ناحية أخرى، استمر أحمد سيد زيزو نجم فريق الزمالك في أداء التدريبات التأهيلية وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة بسبب معاناته من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي في الكاحل والتي تعرض لها خلال مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر، وسيخضع لفحوصات طبية جديدة في نهاية الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن مشاركته بمباراة مودرن فيوتشر في 31 الجاري بذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية.