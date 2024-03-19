أعرب المدير الفني لمان يونايتد الهولندي إيريك تين هاغ، عن سعادته البالغة بعد تأهل فريقه إلى المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي عبر فوزه المثير على ضيفه ليفربول 4-3.



وقال تين هاغ: «أعتقد أن أول 30 أو 35 دقيقة كانت الدقائق الأفضل بالنسبة لنا على مدار الموسم».



وأضاف «لقد تفاعلنا حقا كفريق، لكن بعد ذلك حدثت فجوة بين الخطوط، ولا يمكن السماح بذلك في مواجهة ليفربول، إنه واحد من أفضل الفرق في أوروبا».



وأوضح «بعد نهاية الشوط الأول استمر الأمر على المنوال نفسه، وكان علينا إجراء تغييرات، قمنا بالمخاطرة، لعبنا رجلا لرجل، واللاعبون أدوا بشكل رائع».



وختم تين هاغ بالقول «العقلية والأداء كانا رائعين، واللاعبون كان لديهم إيمان قوي في الفوز بالمباراة، لقد كافحوا من أجل الفوز وقد حققوه».



من جهته، أكد مهاجم مان يونايتد العاجي الشاب اماد ديالو، أنه نسي حصوله على بطاقة صفراء، ما دفعه للاحتفال بصخب بهدفه القاتل في شباك ليفربول، الأمر الذي تسبب في طرده خلال الثواني الأخيرة.



وأضاف: «نسيت أنني حصلت على بطاقة صفراء، لذا أشعر بخيبة أمل شديدة لطردي، لكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو أننا فزنا».



وتابع «مواجهة ليفربول لحظة مهمة للغاية، لذا أعتقد أنه أفضل هدف في مسيرتي».



وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3-3 واللجوء إلى ركلات الترجيح، أحرز ديالو هدف الصعود في الدقيقة 120، قبل أن يتلقى بطاقة حمراء لحصوله على الإنذار الثاني عقب إلقائه قميص الفريق خلال احتفاله بالهدف.