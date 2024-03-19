احتفظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش بصدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في التنس «ايه تي بي» للأسبوع الـ 417 متقدما على الإسباني كارلوس ألكاراز المتوّج بدورة إنديان ويلز للماسترز ألف.



وبشكل تراكمي، يكون ديوكوفيتش (36 عاما) قد هيمن على المركز الأول خلال 8 سنوات كاملة، في إنجاز غير مسبوق.



أمضى منافساه السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال 310 و209 أسابيع على التوالي في المركز الأول للتصنيف العالمي.



كما يتقدم ديوكوفيتش على الأميركي بيت سامبراس (286 أسبوعا)، والتشيكي إيفان ليندل (270)، والأميركي جيمي كونورز (268).



في المقابل، حافظ ألكاراز (20 عاما) الذي احتفظ بلقبه في دورة إنديان ويلز بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف الرابع عالميا، على مركزه الثاني في التصنيف العالمي، ويرجع الفضل في ذلك بشكل خاص، إلى إقصائه بنصف النهائي الإيطالي يانيك سينر الثالث.



ومع إعلان ديوكوفيتش انسحابه من دورة ميامي للماسترز ألف التي تنطلق الجمعة، يجد ألكاراز نفسه أمام فرصة تقليص الفارق مع الصربي حال نجاحه في فلوريدا.



ووسعت الپولندية إيغا شفيونتيك الفارق في صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات «دبليو تي ايه» إلى 2.520 نقطة مع وصيفتها البيلاروسية أرينا سابالينكا، وذلك عقب فوزها بدورة إنديان ويلز للألف.



- تصنيف اللاعبين العشر الأوائل:



1 - نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 9725 نقطة



2 - كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 8805



3 - يانيك سينر (إيطاليا) 8310



4 - دانييل مدفيديف (روسيا) 7765



5 - ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 5060 (+1)



6 - أندري روبليف (روسيا) 4970 (-1)



7 - هولغر رونه (الدنمارك) 3875



8 - كاسبر رود (النروج) 3560 (+1)



9 - هوبرت هوركاش (پولندا) 3370 (-1)



10 - أليكس دي مينور (أستراليا) 3300



- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:



1 - إيغا شفيونتيك (پولندا) 10715 نقطة



2 - أرينا سابالينكا (بيلاروس) 8195



3 - كوكو غوف (الولايات المتحدة) 7150



4 - إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5848



5 - جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5035



6 - أنس جابر (تونس) 4118



7 - تشينوين جنغ (الصين) 4050 (+1)



8 - ماركيتا فوندروشوفا (الجمهورية التشيكية) 4015 (-1)



9 - ماريا ساكاري (اليونان) 3825



10 - يلينا أوستابنكو (لاتفيا) 3493