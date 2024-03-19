القاهرة ـ خلود أبوالمجد



أعرب الفنان محمد القس، عن سعادته بمشاركته كضيف شرف في الحلقتين الحادية عشرة والثانية عشرة ضمن أحداث مسلسل «لحظة غضب»، بطولة صبا مبارك، والذي يعرض حاليا على منصة «Watch it» خلال الموسم الرمضاني الجاري.



وقال القس في تصريح صحافي: «المنتج طارق الجنايني صديق وأخ، وله الفضل وجودي في مصر، كما أن أبطال العمل أسماء لا يمكن رفضها بداية من صبا مبارك ومحمد شاهين والمخرج عبدالعزيز النجار، كل ذلك شجعني للموافقة بالظهور كضيف شرف للعمل معهم، فطوال الوقت منذ بدايتي في السعودية وحتى الآن أبحث عن العمل الجيد بصرف النظر عن حجم الدور».



وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار تشويقي اجتماعي، عن اختفاء «شريف» زوج البطلة، وتتصاعد الأحداث من أجل البحث عنه، ويقع العمل في 25 حلقة، ويشارك في بطولته: صبا مبارك، محمد شاهين، ناردين فرج، علي قاسم، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، أنس جمال، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.



من جانب آخر، يشارك القس في مسلسل بـ «100 راجل» الذي يعرض حاليا، ويقدم شخصية صعيدية للمرة الأولى، وهو ما يعتبره تحديا جديدا له، والعمل مكون من 30 حلقة، وهو من بطولة: سمية الخشاب، محمود عبدالمغني وسماء إبراهيم، وصلاح عبدالله، وتأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.