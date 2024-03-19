القاهرة - مجدي عبدالرحمن



بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب شريف الجابرى وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة المقررة للتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج والاستفادة منهم.



وقال النائب في طلب المناقشة:« فوجئنا عند اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022 بوجود أكثر من 3000 طالب مصري مقيدين بالجامعات الأوكرانية وأكثر من 13000 طالب مصري بالجامعات الروسية، لا نتحدث عن الطلبة المصريين التابعين للبعثات الرسمية، لكن الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الأجنبية على نفقتهم الخاصة في مختلف الدرجات العلمية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) وربما يقدر عددهم بعشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف في مختلف دول العالم، خاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وكندا، حيث لا توجد إحصائيات رسمية أو غير رسمية بذلك، هؤلاء الطلاب يتلقون مستوى تعليميا رفيعا ولا تتحمل الدولة أي نفقات تجاههم، ومنهم من يعود إلى الوطن بعد انتهاء مدة دراسته، ومنهم من يلتحق بوظائف في دول أجنبية بشركات ومراكز بحثية ومؤسسات مرموقة، تفتقد الدولة المصرية تماما لوسائل التواصل الفعال مع هؤلاء الطلاب سواء من خلال بعثاتنا الديبلوماسية المنتشرة حول العالم أو من خلال الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج».



وطالب النائب بإحصائية بعدد الطلاب المصريين الدارسين في الخارج وأماكن دراستهم وخطة الحكومة للتواصل مع هؤلاء الطلاب والاستفادة منهم وخطة البعثات الديبلوماسية في الخارج لاستيعاب هؤلاء الطلاب والاستفادة منهم والمساهمة في رفع وعيهم بالشأن العام المصري.