

بيروت - ناجي شربل



خرج اسم السفير السابق لدى الفاتيكان العميد جورج خوري (المدير السابق للمخابرات في الجيش)، إلى التداول مرشحا من فئة «الخيار الثالث» لرئاسة الجمهورية اللبنانية.



ابن بلدة بيت لهيا (قضاء راشيا في محافظة البقاع) لا يرد على حملات يتعرض لها في هذه الأيام تترافق مع ارتفاع اسهمه الرئاسية، ويواصل يومياته كالمعتاد، بلقاء أصدقاء وعدم الظهور في أمكنة عامة. يعيش حياة بسيطة خاصة بمواطن لبناني عمل في إدارات الدولة وترك أثرا طيبا. هو من «الصنف الآخر» من موظفي الفئة الأولى والموظفين الكبار في الدولة اللبنانية، الذين تركوا أثرا في أعمالهم وليس في الثروات التي حققوها.



في كل الحملات التي يتعرض لها، لا يستطيع الخصوم رميه باتهامات بارتكابات مالية او إدارية، وهذه الشهادة الأبرز له.



يقصر خوري ظهوره العلني في بكركي كـ «ابن الكنيسة الملتزم»، وهو الذي شغل بنجاح منصب سفير لبنان (من خارج ملاك الموظفين في وزارة الخارجية) لدى الفاتيكان، وعزز الحضور اللبناني لدى دوائر الكرسي البابوي، بالتعاون التام مع الصرح البطريركي الماروني في بكركي.



ويزور بتقطع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويواظب على الاتصال بالرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون. اما عن لقاء أفرقاء من أهل السياسة، فتعود المرات الأخيرة التي التقى القسم الأكبر منهم في شكل مباشر إلى أعوام. لكنه تحول هدفا يصوب عليه كل المتضررين من تداول اسمه. ولا يرد، ذلك انه اعتاد الصمت وتلقي الحملات دون القيام برد فعل، من أيام عمله في المؤسسة الوطنية الطليعية في البلاد، مؤسسة الجيش اللبناني.



تمتع بعلاقة خاصة مع البطريرك الراحل نصرالله صفير منذ كان مديرا للمخابرات في منطقة جبل لبنان. واستمرت العلاقة مع البطريرك بشارة الراعي، كسفير في الفاتيكان و«ابن كنيسة ملتزم».



يشبه خوري المواطن اللبناني اذ يعيش يومياته ويدرك مشكلاته، ويرى في قيام مؤسسات الدولة وتعزيزها الشريان الأبرز للخروج من النفق.



ترى صحافية مخضرمة ان «جورج خوري لا يستحق ما يرمى به من سهام». وتتساءل: «هل ممنوع على الناس التفكير برجل نظيف الكف ويشبههم؟».



قد يكون جورج خوري مرشحا رئاسيا تتوافر فيه صفات الرئيس الراحل الياس سركيس (1976 - 1982)، الآتي من بيئة متواضعة والمشهود له بنظافة الكف من أيام توليه منصب حاكم مصرف لبنان المركزي وقبلها قاضيا. ويستطيع تبني شعار سركيس: «منكم ولكم». وهو قادر بما يتمتع به من مناقبية على العبور بالبلاد في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها إلى شاطئ أمان منشود.