twitter facebook whatsapp viber telegram email حمود الخضير استقبل المهنئين بالشهر الفضيل الثلاثاء 2024/3/19 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1751 A+ A- استمع الشيخ حمد جابر العلي ونجله طلال مهنئا د.حمود الخضيرالشيخ ثامر العلي مباركا لعبدالله الخضير بالشهر الفضيلد.حمود الخضيرمباركة رمضانيةد.حمود الخضير متوسطا عددا من المباركينالشيخ فيصل الحمود مباركا لعبدالله الخضير ود.حمود الخضير ود.عبدالله الهاجري وناصر فهاد الهاجري (قاسم سامي)د.حمود الخضير مرحبا بأحد الحضورجانب من الحضور خلال حفل الاستقبال الذي أقامه د.حمود الخضيرد.حمود الخضير يتلقى التهاني الرمضانيةاستقبال حمود الخضير-قاسم سامي 16-3-2024 (30)د.حمود الخضير متوسطا عددا من المهنئين بشهر رمضانتهنئة بالشهر الفضيلالشيخ حمد الخالد مهنئا د.حمود الخضير ووالده عبدالله الخضير أقام النائب السابق د.حمود الخضير حفل استقبال، حيث تبادل الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، راجيا الله أن يعيده دائما على الكويت وأهلها بالخير والبركات، وان يحفظ الكويت من كل مكروه.