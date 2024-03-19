أقام النائب السابق د.حمود الخضير حفل استقبال، حيث تبادل الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، راجيا الله أن يعيده دائما على الكويت وأهلها بالخير والبركات، وان يحفظ الكويت من كل مكروه.