عززت تصريحات وزير الصحة السوري حسن الغباش الأخيرة، التكهنات بنية الحكومة السورية خصخصة المستشفيات الحكومية تحت عنوان تحويلها إلى «هيئات عامة مستقلة» بمشاركة القطاع الخاص.

وعلل الغباش في كلمة له خلال ندوة أقامتها جامعة دمشق تحت عنوان: «الاستثمار في الصحة» أمس الأول، ذلك التحول الجديد بأن الخدمات المجانية بالمطلق ما هي إلا واجب، ولكن لها العديد من السلبيات ويمكن أن تستغل من المقتدرين على تلقي الخدمة بشكل مدفوع جزئيا أو في القطاع الخاص، إلا أنهم يفضلون الحصول على الخدمة المجانية، وفق صحيفة الوطن الموالية.

وأضاف: «بالتالي يأخذون دور وفرصة من يستحق الخدمة المجانية»، مشيرا إلى أن هذه التكاليف «باهظة على الدولة».

ولفت إلى أن الوزارة «لا تهدف من خلال التشاركية مع القطاع الخاص إلى بيع القطاع العام أو إلغاء الخدمات المجانية بالمطلق، إنما توجيه الدعم والخدمات المجانية لمستحقيها ولا يعني تمليك القطاع الخاص لأي جزء من المستشفى. إنما نهدف إلى تشاركية ضمن شروط وضوابط تضعها الوزارة لمدة محددة وفق آلية معينة ويبقى القطاع العام هو المشرف والمراقب وذلك ليس انتقاصا من القطاع الخاص».

من جانبه، قال معاون وزير الصحة أحمد ضميرية إن الهدف من آلية استثمار المستشفيات «ليس تحويل القطاع الصحي الخدمي إلى قطاع يدر المال، وإنما الهدف الرقي في تقديم الخدمة الصحية التي أصبحت شديدة الكلفة حيث تقدر بالمليارات، ولمواكبة الدول المتقدمة وتقديم خدمات نوعية متطورة لابد من توفر المال».

وأضاف: «جاءت الحاجة إلى الاستثمار في القطاع الصحي لكي يدعم نفسه»، مشيرا إلى «رغبة وزارة الصحة في أن تخرج من الدور الوصائي على القطاع الخاص إلى دور الشريك وأن تكون هناك شراكة حقيقية بينهما لبناء نظام معلومات صحي ورسم خريطة واقعية صحية أكثر وضوحا».