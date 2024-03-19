خُطف أكثر من 100 شخص في هجومين منفصلين في شمال غرب نيجيريا وقعا بعد أسابيع على خطف أكثر من 250 تلميذا في الولاية ذاتها، وفق ما أفاد سكان ومسؤولون فرانس برس أمس.



وخطف مسلحون 87 شخصا في محطة كاجورو ليل أمس الاول، وفق ما قال رئيس الحكومة المحلية إبراهيم غاجيري، بينما أفاد مصدر في الأمم المتحدة ومسؤول محلي سابق فرانس برس بأن 16 شخصا خطفوا في قرية قريبة السبت.



وصرح لفرانس برس: «اخرجوا الناس من منازلهم تحت تهديد السلاح».



وقال أحد السكان ويدعى هاريسو داري إن مجموعات من المهاجمين اقتحموا القرية وانتقلوا من منزل إلى آخر وخطفوا السكان.

وأكد مصدر في الأمم المتحدة ومسؤول محلي سابق، تحدثا إلى فرانس برس شريطة عدم الكشف عن هويتهما، هذه الرواية.



وخطف السبت 16 شخصا في دوغون نوما على بعد حوالي عشرة كيلومترات، بحسب هاريسو داري والمصدر الأممي والمسؤول المحلي السابق.