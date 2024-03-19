رأى رجل الأعمال إيلون ماسك في مقابلة إن تعاطيه المخدرات مفيد للمستثمرين في شركة "تيسلا"، قائلًا إنه يتناول الكيتامين بموجب وصفة طبية لمعالجة "المزاج السلبي" لديه.

ووسط مخاوف عدد من المستثمرين أوردتها وسائل إعلام أميركية، أكد رجل الأعمال البالغ 52 عاماً أنه يتناول هذه المادة المخدرة التي تُستخدم عادة لعلاج الألم والاكتئاب.

وكان رئيس "تيسلا" و"سبايس إكس" و"إكس" ("تويتر"سابقاً) يتحدث خلال مقابلة أجراها معه مقدّم البرامج السابق في "سي إن إن" دون ليمون. وإذ أكد ماسك أن أحد موديلات "تيسلا" كان "السيارة الأكثر مبيعاً في العالم العام الفائت"، قال "من وجهة نظر المستثمرين، إذا كنت أتناول شيئاً ما، ينبغي عليّ الاستمرار في تناوله".

ونفى الملياردير إفراطه في تعاطي الكيتامين، موضحاً أنه يأخذ "جرعة صغيرة مرة كل أسبوعين تقريباً"، مضيفا أنها توصف له "للخروج من مزاج سلبي".