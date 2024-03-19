بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف بقصر بيان اليوم الثلاثاء، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد كارين ساساهارا العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي انه تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك بالاضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضافت أن الشيخ فهد اليوسف أشاد خلال اللقاء بعمق العلاقات الوطيدة والراسخة بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وتعاونهما الدائم والمشترك على كافة الأصعدة.

وذكرت انه أعرب عن تمنياته للسفيرة الأمريكية بالتوفيق والنجاح في مهام عملها الجديد كسفيرة لبلادها لدى دولة الكويت وللعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين المزيد من التطور والنمو والازدهار.

حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين ووكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح.