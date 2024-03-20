في إطار حملة جمعية الصفا الإنسانية للعام الحالي التي جاءت حملت شعار «تحت ظلها»، نفذت الجمعية بدعم من المحسنين والمحسنات مشروع السلال الرمضانية ووجبات تفطير الصائمين لصالح الأسر الفقيرة بالكويت وقيرغيزيا والهند وفلسطين وتركيا وبنغلاديش وتشاد والصومال، لمشاركتهم فرحة فطرهم، وإعانتهم على أداء عبادتهم. وقد استفاد من هذا المشروع أكثر من 111.000 مستفيد خلال هذا الشهر الفضيل. وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع ان «الصفا الإنسانية» قامت بتنفيذ هذا المشروع ليشمل الصائمين الأكثر فقرا واحتياجا في مختلف البلدان عبر توزيع وجبات تفطير الصائمين والسلال الرمضانية.