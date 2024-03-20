مريم بندق



قالت مصادر لـ «الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية ممثلا في قطاع التوظيف المسؤول عنه الوكيل المساعد إبراهيم الهاجري يستعد لإعلان دفعة ترشيح التربويين خريجي كليتي التربية جامعة الكويت والتربية الأساسية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اعتبارا من اليوم الأربعاء، وذلك لسد احتياجات وزارة التربية للفصل الدراسي الثاني. وأوضحت أن الدفعة تضم حاملي الشهادات التخصصية لجهات محددة، لافتة إلى استمرار ترشيح التخصصات الطبية بشكل فوري. وأشارت المصادر إلى أن مهمة الديوان تتلخص في ترشيح الأعداد وفق الاحتياجات المدرجة من وزارة التربية، مستطردة بالقول: انه ليس من صلاحياته فرض تعيين جميع تخصصات الخريجين من كليتي التربية والتربية الأساسية معلمين، إنما ذلك يرجع إلى وزارة التربية حسب احتياجاتها الفعلية في المدارس.