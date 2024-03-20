بداح العنزي



أكد مدير عام البلدية م.سعود الدبوس أنه بالنظر في طلب تخصيص أو تجديد قرار التخصيص المتعلق بالجامعات والمدارس الخاصة، فإنه يلزم مخاطبة البلدية بكتاب رسمي موقع من قبل وزير التربية والتعليم العالي.



وقال م.الدبوس في كتاب تبحثه لجنة الأحمدي اليوم بشأن طب الجامعة البريطانية في العقلية تجديد قرار التخصيص بالإشارة إلى كتاب الأمين العام للمجلس البلدي بالتكليف والخاص بالكتاب الخاص الجامعة البريطانية في الكويت بمنطقة العقيلة نفيدكم بالتالي: موضوع طلب وزارة المالية تجديد قرار المجلس البلدي لا يعد من الأسئلة البرلمانية ولا من أسئلة أعضاء المجلس البلدي.



البند رقم (2) من اشتراطات قرار المجلس البلدي رقم (ل ق م أ ب/ 106/2017) المتخذ في 15/11/2017م ينص على أن يتم البدء بالتنفيذ خلال مدة سنتين من تاريخ إعادة استلام الموقع وإلا اعتبر القرار ملغى، حيث إنه سبق وأن تم تسليم الموقع المخصص للجامعة البريطانية بتاريخ 11/7/2018م بموجب محضر الاستلام رقم (أ.م/م/2018/342) المؤرخ في 11/7/2018م ولم يتم البدء بتنفيذ خلال مدة سنتين من تاريخ التسليم، وعليه فإن قرار المجلس البلدي أصبح ملغى.



كما تم إلغاء قرار تخصيص الموقع، وعليه فإن الطلب محل البحث أصبح طلب تخصيص جديدا للموقع وليس طلب تجديد عقد أو تجديد قرار ووفقا للتعميم الوزاري رقم 1 لسنة 2019 بشأن تخصيص الأراضي للمدارس الخاصة والجامعات والذي ورد في نصه «يجب على كافة الجهات المعنية بالبلدية الالتزام بعدم رفع أي طلبات أو دراسة أي معاملة متعلقة بتخصيص أراض للمدارس الخاصة أو الجامعات الخاصة ما لم يكن الطلب مرفوعا بكتاب رسمي موقع من وزير التربية والتعليم العالي ولا ينظر في أي طلب خلاف ذلك، ويسأل تأديبيا كل من خالف ما ورد في التعميم».