

أقام النائب السابق مرشح الدائرة الأولى خالد الطمار غبقة رمضانية لأهالي وأبناء الدائرة الأولى افتتح خلالها مقره الانتخابي.



وتقدم بالشكر الجزيل لكل من حضر المقر الانتخابي، وبين أن «أي شيء يهم المواطن يكون من أبرز القضايا التي نهتم بها، ونسعى إليها وعلى رأسها تحسين مستوى معيشة المواطنين، وسنحاول إعادة الخارطة التشريعية التي تم التوافق عليها بين المجلس والحكومة في المجلس السابق». وقال إنه لابد من التعاون والتنسيق لإقرار هذه الخارطة التي تخدم البلاد والعباد والتي ارتكزت على ركائز ثلاث وهي الإصلاح السياسي والاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية والتنموية.



وفيما يخص شطب بعض المرشحين من السباق الانتخابي، أكد الطمار ثقته بالقضاء الكويتي الذي سيعيد المرشحين جابر المحيلبي ومرزوق الحبيني وأحمد مطيع، وبإذن الله سيعودون إلى السباق البرلماني.