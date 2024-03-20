

بول الصغير



إذا بال الصغير على ثوب أو جسد الصائم، هل يؤثر ذلك على صيامه؟



٭ لا يؤثر على الصيام، ولا على الوضوء، لكن عليه تنظيف موضع النجاسة فقط.



السجائر



شرب السجائر هل هو مفسد للصوم؟



٭ شرب السجائر مفسد للصوم باتفاق الفقهاء وإن لم يكن مما يُتغذى به، لأن كل ما له جرم إذا دخل الى الجوف من طريق منفذ طبيعي عمدا، فإنه مفطر للصائم سواء كان مما يتغذى به أو لا، والله أعلم.



الصيام مع نية الدايت



هل يجوز التشريك بالنية، فيكون الصيام للعبادة وللريچيم؟



٭ إذا نصح شخص من قبل الأطباء بالحمية، فبيت النية وأمسك عن الطعام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فإنه يؤجر على ذلك، وصيامه شرعي لأنه بيت النية وصام المدة كاملة، لأنه لم يعدل عن الحمية المجردة الى الصيام الذي يتقرب به الى الله جل وعلا، الا وفي قلبه شيء من ملاحظة هذه العبادة، ويبقى ان الذي يصوم ولا ينهزه الى الصيام الا طلب الثواب من الله جل وعلا اعظم اجرا ممن شرك في صيامه بين العبادة والأمر المباح.



ملابس غير محتشمة



هل وقوع العين على مناظر غير محتشمة في نهار رمضان مبطل للصيام؟



٭ ليس مبطلا للصيام، لكن يخشى من ضياع الأجر، لذا علينا غض البصر.