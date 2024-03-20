

من مواقف سعد بن معاذ رضي الله عنه تفطيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رواه ابن ماجه بسند صحيح عن عبدالله بن الزبير، قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: «أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلَّت عليكم الملائكة».



وهذا خير جزيل ساقه الله - سبحانه وتعالى - للصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه.



ومن هذا الخير: تفطير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل كما في حديث زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فطّر صائما، كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا».