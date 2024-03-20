

محمود عيسى



قالت مجلة ميد إن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) تستعد لطرح مناقصة بناء منشأة إعادة التسييل في محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال بالزور، وفقا للخطة السنوية للشركة، موضحة أن نطاق المشروع سيشمل أعمال الهندسة والتوريد والبناء وأعمال ما قبل التشغيل وبدء التشغيل واختبارات الأداء. وستقوم المنشأة بإعادة تسييل كل أبخرة الغاز التي تنشأ من الغاز الطبيعي المسال نتيجة عمليات التخزين أو النقل أو المناولة المعروفة اصطلاحا باسم BOG من المحطة، ومن ثم إعادة الغاز الطبيعي المعاد تسييله إلى صهاريج تخزين الغاز الطبيعي المسال. ويستخدم مصطلح BOG للإشارة إلى الجزء من الغاز الطبيعي المسال الذي يتبخر إلى الحالة الغازية أثناء عملية تفريغ الغاز الطبيعي المسال وتخزينه.



وتقوم بعض منشآت الغاز الطبيعي المسال بحرق هذا الغاز، مما ينتج عنه عواقب بيئية سلبية ويجعل من غير الممكن إيصال الغاز إلى المستخدمين النهائيين، خلافا لعملية إعادة تسييل أبخرة الغاز.



وبصرف النظر عن تغطية أعمال تطوير منشأة إعادة التسييل، ستغطي الحزمة أيضا الأعمال المرتبطة بها في محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ الحزمة 20 شهرا ومن المقرر طرحها للمناقصة في ديسمبر من هذا العام.