



أعلن بنك الكويت الدولي (KIB)، أن شركة «KIB مركز مبادر» التابعة له اختتمت رعايتها معرض Startups إكسبو، الذي أقيم في مجمع A5 بمنطقة الشويخ، وذلك بمشاركة كوكبة مميزة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مختلف المجالات.



وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك وشركة «KIB مركز مبادر» المتواصلة في دعم الفعاليات التي تسهم في توفير الخدمات والمعلومات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرين الكويتيين، وانطلاقا من أهمية هذا القطاع الحيوي في الكويت بصورة عامة، والدور الأساسي للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.



وبهذه المناسبة، أعرب رئيس شركة «KIB مركز مبادر» محمد الهويدي، عن سعادته برعاية هذا المعرض المميز، مبينا أنه كان فرصة استثنائية وملتقى مهما لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومزودي الخدمات من مختلف المجالات، إلى جانب كونه منصة مميزة شهدت طرح المنتجات والحلول المتنوعة من كلا الطرفين وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص التجارية والشراكات المحتملة.



وقال الهويدي في هذا الصدد: «لقد شاركنا خلال المعرض بتقديم ورشة عمل التي تناولت شرحا وتوضيحا لعدد من المواضيع والقضايا والأفكار والمشاريع وكيفية الاستفادة من نماذج ريادة الأعمال الحديثة في تأسيس وتطوير المشاريع». موضحا أن الشركة تسعى إلى المساهمة في إنشاء جيل جديد من الطاقات الكويتية الموهوبة من المبادرين، وتلبية احتياجاتهم ليكونوا جيلا مؤهلا لقيادة مسيرة التحول التي تنتهجها دولة الكويت في إطار رؤية قيادتها السامية في أن تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا رائدا على المستوى الإقليمي.



الجدير بالذكر أن المعرض شهد مشاركة مميزة من قبل الكثيرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات، بما في ذلك التسويق والدعاية والتصميم واستديوهات التصوير ومكاتب المحاسبة، ومكاتب دراسة الجدوى، ومكاتب الاستشارات، والتصميم الداخلي والخارجي، وتطوير التطبيقات والمواقع الرقمية، والتكنولوجيا المالية والمدفوعات، والتوصيل واللوجستيات، والشحن الخارجي، والتخزين، والتعبئة والتغليف والطباعة، وتأجير المكاتب والمحلات، وحاضنات الأعمال، والتوظيف والموارد البشرية.