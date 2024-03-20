فرصة لدخول السحب على أكاديا SLE مقابل كل 1000 دينار ينفقها العميل بالكاش أو الأقساط



بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أطلقت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني وكيل سيارات جي ام سي، عروضها الرمضانية الخاصة بأسعار حصرية، وبهذه المناسبة تدعو جي ام سي بهبهاني جميع الراغبين في اقتناء سياراتهم المفضلة الجديدة من مجموعة مركبات جي ام سي للاستفادة من عروض الشهر الفضيل.



وبإمكان عملاء جي ام سي اغتنام الفرصة الاستثنائية والتي لن تتكرر للحصول على سياراتهم المفضلة من يوكون SLE ويوكون دينالي وسييرا إليفيشن وأكاديا بأسعار مذهلة ولفترة محدودة عند شرائهم خلال أيام شهر رمضان المبارك فقط.



ليس ذلك فحسب، تقدم جي ام سي أيضا عرضا مميزا للشراء بالأقساط، حيث يمكن للراغبين الشراء بالأقساط بـ 0% أرباح لمدة 5 سنوات على فئات مختارة من سيارات جي ام سي.



كذلك، ومقابل كل 1000 دينار ينفقها العميل بالكاش أو الأقساط، سيحصل على فرصة لدخول السحب على جي أم سي أكاديا SLE.



وبهذه المناسبة، قال عادل بهبهاني المدير التنفيذي في شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني: إن شهر رمضان المبارك كان دوما فترة مميزة بالنسبة لنا، وهذه السنة لدينا أسعار حصرية واستثنائية على كامل مجموعة طرازات «جي ام سي» التي يمكن لعملائنا الكرام الاستفادة منها، ما يضمن حصولهم على أفضل الصفقات على مركباتهم المفضلة، بالإضافة إلى خيار التقسيط بدون أرباح لمدة خمس سنوات وفرصة لربح سيارة أكاديا رائعة.



وجريا على عادتها، أعدت صالات عرض «جي أم سي» بهبهاني، خيمة رمضانية للترحيب بعملائها واستضافتهم في ليالي الشهر الفضيل الذين يمكنهم الاستمتاع بالتسوق والتعرف على مختلف طرازات جي أم سي 2024 الرائعة في أجواء رمضانية بهيجة، فحياكم!