

مفرح الشمري



بهدف مدّ جسور الألفة والتواصل التي جبل عليها أهل الكويت منذ القدم، وأيضا إحياء للموروث الشعبي الكويتي المتمثل في القرقيعان، تقيم جمعية الفنانين الكويتيين الغبقة الرمضانية للفنانين والإعلاميين السبت المقبل بمقرها في منطقة المرقاب، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.



وفي هذا الجانب قال أمين الصندوق ورئيس لجنة التراث في الجمعية زبير العميري في تصريح صحافي باسم مجلس إدارة الجمعية إن الغبقة الرمضانية التي ستقيمها جمعية الفنانين الكويتيين تأتي في نطاق التواصل الاجتماعي المستمر مع فناني وإعلاميي الكويت، وأيضا ضمن المزيد من الفعاليات التي أقيمت خلال الفترة الماضية على الأصعدة الفنية والثقافية والتراثية.



وذكر العميري أن الغبقة تحتفي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا، والأمتين العربية والإسلامية، لافتا إلى إن جمعية الفنانين الكويتيين تستعد بعد رمضان لإقامة المزيد من الفعاليات التراثية والفنية والموسيقية والثقافية خلال الفترة القادمة، حيث ستقوم بتفعيل كل اللجان الخاصة في الجمعية، كما ستواصل دورها المجتمعي في تقديم خدماتها للفنانين الكويتيين بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة.