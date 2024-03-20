

أغذية يجب على كبار السن تجنبها



قد يترك تناول بعض المنتجات الغذائية آثارا سلبية على الصحة لدى الكبار في السن وأبرزها الإكثار من اللحوم، والذي قد يؤدي إلى الإصابة بسرطانات المعدة والمثانة، بالإضافة إلى ذلك فإنها تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والكوليسترول، الأمر الذي يؤدي إلى تطور مرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم.



كما يجب على كبار السن تجنب منتجات الألبان التي تحتوي على نسب عالية من الدهون، مثل بعض أنواع الأجبان، فبالرغم من أن بعضها يعتبر مصدرا مهما للكالسيوم إلا أن تناول 20- 30 غ من الجبن يوميا لن يكون ضارا، لكن تناول كميات كبيرة قد يزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين واضطراب وظائف الكلى.



بالإضافة إلى ذلك هناك بعض أنواع المخبوزات التي تحتوي على الدقيق الأبيض، فقد تكون ضارة للكبار في السن، لاحتوائها على كميات كبيرة من الكربوهيدرات التي تسبب السمنة ومرض السكري من النوع الثاني.



المصدر: «فيستي»