

انطلقت منافسات دوري بنك وربة لكرة القدم للصالات ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي، والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي على الصالة الرياضية بالمدينة الرياضية بالتعليم التطبيقي، حيث نجحت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في تحقيق أولى الانتصارات على حساب كلية الكويت التقنية حامل لقب النسخة الأخيرة 2-0 لتتصدر المجموعة الأولى، بينما صحح فريق الهيئة العامة للتعليم والتدريب مساره بالفوز على جامعة الكويت 4-1 معوضا خسارته في الجولة الأولى للمجموعة الثانية أمام الجامعة الأسترالية صاحبة الصدارة بنفس النتيجة.

وتشارك في النسخة الحالية 8 مؤسسات من التعليم الخاص والحكومي وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية تم تقسيمها إلى مجموعتين يتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى الدور قبل النهائي، ويتقابل صاحب المركز الثاني والثالث في المجموعتين ضمن دور ربع النهائي.

وتتواصل منافسات البطولة اليوم بـ3 مواجهات، ففي المجموعة الأولى تواجه جامعة الخليج برصيد 3 نقاط مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بنقطة واحدة، وفي المجموعة الثانية يلتقي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي برصيد 3 نقاط مع اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية في أول ظهور له بالدوري، وجامعة الكويت بدون رصيد مع الجامعة الأسترالية.