

واصل بوسطن سلتيكس تحليقه خارج السرب وحقق فوزه الـ 54 هذا الموسم ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «ان بي ايه» على حساب ديترويت بيستونز 119-94 على ملعب «تي دي غاردن»، فيما فاز نيويورك نيكس على مضيفه غولدن ستايت ووريرز 119-112. وفي لوس أنجيليس، استعاد ليكرز نغمة الفوز بعد خسارة السبت أمام ووريرز وتغلب على أتلانتا هوكس 136-105. وعوض كليفلاند كافالييرز تأخره بفارق 15 نقطة ليهزم إنديانا بايسرز على ارضه 108-103. وفي مدينة سالت لايك، سجل أنتوني إدواردز أحد أجمل السلات الساحقة في الدوري هذا الموسم ليتغلب مينيسوتا تمبروولفز على يوتا جاز 114-104. وفي فيلادلفيا، أنهى تايريز ماكسي اللقاء بـ 30 نقطة مع عشر تمريرات حاسمة وثماني متابعات ليفوز سيكسرز على ميامي هيت 98-91.