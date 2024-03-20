

سيسترد المشجعون الذين اشتروا تذاكر لمشاهدة نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في هونغ كونغ، قبل ان يبقى الأخير على دكة البدلاء دون المشاركة في المباراة الودية، 50% من قيمة التذاكر، شرط ان يتعهدوا بعدم اتخاذ أي إجراء قانوني.



وأثار النجم الأرجنتيني وفريقه إنتر ميامي غضب الجماهير عندما ظل على مقاعد البدلاء خلال مباراة أمام منتخب نجوم دوري هونغ كونغ في 4 فبراير الماضي بسبب الإصابة.



وعرضت شركة «تاتلر آسيا» المنظمة إعادة الأموال بنسبة 50% للمشجعين الذين اشتروا التذاكر عبر القنوات الرسمية للمباراة.



وأوضحت الشركة ان الراغبين في استعادة اموالهم عليهم ان يوافقوا على الشروط التي تنص على عدم اتخاذ إجراءات قانونية أمام أي محكمة قانونية أوهيئة قضائية أوسلطة تنظيمية.



إلى ذلك، أكد الاتحاد الارجنتيني بشكل رسمي غياب ميسي عن تشكيلة ابطال العالم في المباراتين الوديتين المقبلتين في الولايات المتحدة بسبب الاصابة.



وكان من المتوقع ان يقود افضل لاعب في العالم ثماني مرات منتخب بلاده بمواجهة السلفادور الجمعة في فيلادلفيا، ثم كوستاريكا في 26 الجاري في لوس انجيليس.



وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان «لن يتمكن قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي من التواجد في تشكيلة الفريق للمباريات الودية في الولايات المتحدة بسبب إصابة طفيفة في أوتار ساقه اليمنى تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام ناشفيل».



وابتعد ابن الـ 36 عاما عن تشكيلة إنتر ميامي بسبب إصابة تعرض لها في الفوز على ناشفيل 3-1 الأسبوع الماضي في مسابقة دوري أبطال الكونكاكاف، وأعلن فريقه انتر ميامي الاميركي أن الأرجنتيني يعاني من «إصابة طفيفة» في فخذه الأيمن.



وغاب ميسي عن المباراة التي فاز بها فريقه على مضيفه دي سي يونايتد 3-1 السبت في الدوري الأميركي.



ويفتقد المنتخب الأرجنتيني في هاتين المباراتين أيضا نجم روما الإيطالي باولو ديبالا الذي يعاني من مشكلة عضلية، لكن بإمكان المدرب ليونيل سكالوني الاعتماد على مدافع مان يونايتد الإنجليزي ليساندرو مارتينيز المتعافي من إصابة تعرض لها أوائل فبراير.