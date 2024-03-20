

أعلن غرناطة فك ارتباطه بمدربه الأوروغوياني ألكسندر ميدينا عقب النتائج السلبية للفريق صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري الإسباني لكرة القدم.



وقال النادي الأندلسي في بيان «غرناطة والمدرب ألكسندر ميدينا أنهيا العقد بينهما». وتعاقد غرناطة مع ميدينا (45 عاما) في نوفمبر الماضي بدلا من باكو لوبيس، لكنه لم يحقق سوى فوز واحد في 14 مباراة، تماما كسلفه هذا الموسم الذي أقيل من منصبه حين كان الفريق في المركز التاسع عشر أيضا.



ويلعب غرناطة (14 نقطة) مباراته المقبلة مع قادش (22) الثامن عشر في 29 الجاري في مباراة مهمة في إطار الصراع على البقاء، علما أن لغرناطة مباراة مؤجلة مع فالنسيا الثامن.