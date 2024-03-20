بلغت عمليات إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية أدنى مستوى لها منذ ست سنوات خلال الفترة من يناير إلى فبراير، بحسب تقرير نشره معهد «إيمازون».



ففي الشهرين الأولين من عام 2024، تمت إزالة الغابات من 196 كيلومترا مربعا في أكبر غابة مطيرة على هذا الكوكب، بانخفاض بنسبة 63%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (523 كيلومترا مربعا).



لكن هذه المساحة لاتزال تعادل حوالي 327 ملعب كرة قدم يوميا، على ما قال معهد «إيمازون» الذي ينشر تقريرا شهريا يعرض بيانات من نظام التنبيه لإزالة الغابات الخاص بها.



وفي فبراير، لاحظ هذا المعهد انخفاضا في إزالة الغابات على مدار أساس سنوي للشهر الحادي عشر على التوالي.



واستحوذت ثلاث من ولايات الأمازون البرازيلية التسع (ماتوغروسو ورورايما وأمازوناس) وحدها على 77% من المناطق التي أزيلت منها الغابات خلال الفترة من يناير إلى فبراير، أو 152 كيلومترا مربعا.



وبحسب معهد «إيمازون»، فإن إزالة الغابات في رورايما وصلت إلى أراضي السكان الأصليين، بما في ذلك محمية يانومامي، وهي الأكبر في البرازيل وتعادل مساحتها البرتغال.



ويعاني شعب يانومامي من أزمة صحية خطرة منذ سنوات بسبب توغل منقبين غير قانونيين عن الذهب يدمرون الغابة ويلوثون الأنهار بالزئبق.



والتزمت حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يتولى منصبه منذ يناير 2023، بالقضاء على عمليات إزالة الغابات غير القانونية في منطقة الأمازون بحلول عام 2030، والتي زادت بشكل حاد في عهد سلفه اليميني المتطرف جايير بولسونارو (2019-2022).



وبحسب أرقام حكومية رسمية مأخوذة من بيانات جمعتها الأقمار الاصطناعية التابعة لمعهد أبحاث الفضاء، انخفضت إزالة الغابات في منطقة الأمازون بمقدار النصف العام الماضي مقارنة بعام 2022.