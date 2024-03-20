فرّ آلاف الأشخاص من منازلهم في مقاطعة جاوة الوسطى في إندونيسيا بعدما اجتاحت الفيضانات المنطقة حسبما ذكرت الوكالة المحلية للتخفيف من حدة الكوارث أمس الأول.



وتعد منطقة ديماك الأكثر تضررا، حيث أفادت تقارير بأن أكثر من 22 ألف شخص لجأوا إلى ملاجئ مؤقتة بسبب مياه الفيضانات.



ووفقا لوكالة منطقة ديماك للتخفيف من حدة الكوارث، تعرضت 89 قرية في 11 منطقة فرعية للغمر بمياه يتراوح عمقها بين 30 سنتيمترا وأكثر من 80 سنتيمترا.



وفي استراليا، قطعت السبل بحوالي 700 شخص في أقصى شمال أستراليا أمس إثر إعصار ضرب منطقتهم النائية وقطعها عن باقي أنحاء البلاد.



وحاول الجيش الأسترالي إجلاء سكان منطقة بورولوا الصغيرة في إقليم المنطقة الشمالية، غير أن الأحوال الجوية السيئة حالت دون تمكن طائرات من الهبوط.



وطلب من السكان الاحتماء في المنطقة التي ضربها الإعصار.



وترافقت العاصفة المصنفة من الفئة الثالثة مع أمطار غزيرة ورياح شديدة تراوحت سرعتها بين 170 و200 كيلومتر بالساعة، بحسب مكتب الأرصاد الجوية.



وقال وزير حالات الطوارئ موراي وات إن «سوء الأحوال الجوية حال دون عمليات الإجلاء».