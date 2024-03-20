تقيم دار المزادات الروسية مزادا علنيا ستعرض فيه أكثر من 380 تحفة أدبية وتاريخية.



وقالت وكالة «تاس» الروسية إن من بين التحف الثمينة هناك الفصل السادس من الطبعة الأولى للرواية الشعرية «يفغيني أونيغين» بقلم الشاعر الروسي العظيم ألكسندر بوشكين (1799 ـ 1837). وكان بوشكين يؤلفها منذ عام 1823، وينشر فصولها تدريجيا من عام 1825 إلى عام 1832، وتم بيع كل فصل آنذاك مقابل 5 روبل، وكانت تكلفة الكتاب الذي ضم الفصلين الرابع والخامس 10 روبلات. ويوجد على الغلاف الخلفي للكتاب نقش مفاده: «تباع النسخة في بطرسبورغ في جميع المكتبات بخمسة روبلات. وفي حال إرسال الكتاب إلى مدن أخرى تضاف 80 كوبيكا إلى المبلغ المذكور».



وفي العهد السوفييتي تراوح سعر الفصل بين 1000 و3000 روبل. وكانت هذه الفصول شيئا مرغوبا فيه لجامعي الكتب.



ومن بين التحف الأدبية والتاريخية الأخرى التي طرحت للبيع في المزاد، رسالة من مغني الأوبرا فيودور شاليابين (1873 ـ 1938) إلى الكاتب الروسي السوفييتي مكسيم غوركي (1869 ـ 1936)، وهي مكتوبة في 12 سبتمبر عام 1916. وبعد يومين من تأليفها تسلل شخص مجهول إلى غرفة المغني، الذي قتله بمسدس، معتقدا أن العصا في يد اللص بندقية.