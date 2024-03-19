إطلاق مشروع جائزة باسم صاحب السمو للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف بثّ روح الإبداع وتنمية مهاراتهم

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة عبدالله اليحيا بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالزيارتين التي قام بهما صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس الاثنين إلى وزارة الدفاع وإلى الرئاسة العامة للحرس الوطني واللتين تأتيان في إطار حرص سموه على تهنئة القادة وجميع منتسبي هاتين المؤسستين العسكريتين بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدا سموه في الكلمتين التي ألقاهما خلال هاتين الزيارتين اعتزازه بقواتنا المسلحة حصن الوطن الأبي ودرعه المتين القوي، مجددا سموه ثقته بكافة منتسبي وزارة الدفاع والحرس الوطني المخلصين الأوفياء الذين يحملون رسالة الدفاع عن الوطن وحمايته.

من جانب آخر، أحاط وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود مجلس الوزراء علما بإطلاق مشروع جائزة باسم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى بث روح الإبداع وخلق قدرات وأفكار إبداعية وتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن التصورات المقدمة من وزارة المالية حول السبل الكفيلة بتعزيز وتعظيم إيرادات الدولة من خلال الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة التابعة لوزارة المالية (أملاك الدولة).

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي حول مقترح تأجيل الأقساط المستحقة على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء فترة التأجيل السابقة، والذي يأتي في إطار الحرص على المحافظة والاستقرار المالي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من النهوض ومواكبة التغييرات والتحديات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى الدولة ويحفظ حقوق المبادرين، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على هذا المقترح.