بيروت ـ ناجي شربل



رفعت بطلة التايكوندو ليتيسيا عون حصة لبنان بالمشاركة المباشرة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، إلى 3 مقاعد، لترافق كلا من بطلة الرماية راي باسيل وبطل الجودو كرامنوب ساغايبوف (من أب روسي وأم لبنانية) في الحدث الكبير.



وانتزعت عون، لاعبة نادي مون لاسال عين سعادة وابنة بلدة الدامور الساحلية الجنوبية اللبنانية، بطاقة تأهل مباشرة اثر بلوغها المباراة النهائية لبطولة آسيا التأهيلية للأولمبياد، والتي استضافتها الصين، بعد فوزها في الدور نصف النهائي لوزن تحت 57 كيلوغراما على لاعبة فلبينية، في حين أخفق زميلاها راي الراعي وورد سلمان في تخطي عتبة نصف النهائي كل في وزنه.



ووعدت اللاعبة الشابة بالتحضير المكثف لانتزاع ميدالية في أولمبياد باريس لإعادة لبنان إلى لائحة الميداليات في الدورات الأولمبية بعد انتظار 44 سنة، حين أحرز الراحل حسن بشارة ميدالية برونزية في الوزن المفتوح بالمصارعة اليونانية الرومانية في موسكو 1980، والتي كانت الميدالية العربية الوحيدة في تلك الدورة.



وتأمل اللجنة الأولمبية اللبنانية رفع عدد البعثة اللبنانية في الأولمبياد، ببطاقات دعوة خاصة (وايلد كارد) في لعبتي السباحة وألعاب القوى، إلى مشاركة في الدورة البارالمبية التي تلي الأولمبياد.



وهذه المرة الثانية تتمثل فيها لعبة التايكوندو في الأولمبياد، بعد أولى لأندريا باولي في دورة لندن 2012.