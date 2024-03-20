القاهرة - هالة عمران



أكدت المديريات التعليمية أن امتحان شهر مارس لصفوف النقل يبدأ مع الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، على أن ينتهى تقييم الطلاب في الاختبار قبل عيد الفطر، موضحة أن الامتحان يعقد في جزء من اليوم الدراسي بما يعادل حصة دراسية للمادة حسب جدول الامتحان، وأن درجات الامتحان مهمة، حيث تضاف إلى مجموع الطالب.



وأرسلت الإدارة المركزية للتعليم العام الإدارة العامة للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن المواعيد المقررة لامتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2024، موضحة أنه في ضوء الاستفسارات التي وردت في هذا الشأن تقرر الآتي:



- تبدأ امتحانات النقل والشهادات الإعدادية يوم 8 مايو 2024، وتنتهي في 23 مايو 2024، ويراعى عدم عقد أي امتحانات أيام أعياد الإخوة المسيحيين، وذلك خلال أيام 4 و5 و6 و7 مايو المقبل.



- تعقد امتحانات الدبلومات الفنية في الفترة من 25 مايو 2024، وتنتهى 6 يونيو 2024.



- امتحانات شهادة الثانوية العامة حسب الجدول المعلن من 10 يونيو 2024 وتنتهي في 20 يوليو 2024، ويعتبر يوما 8 و9 يونيو أياما تحضيرية للجان سير الامتحانات.